MP pede abertura de inquérito contra Bolsonaro por associar Lula a ditador

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) solicitou à Polícia Civil do DF a abertura de um inquérito para investigar uma publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao regime de Bashar al-Assad, ex-ditador da Síria, e a execuções de pessoas LGBTQIA+.

O que aconteceu

Investigação é sobre suposto post de Bolsonaro que associa Lula a ex-ditador da Síria. O caso passou por diferentes instâncias da Justiça antes de chegar ao MPDFT, que também pediu que o Ministério da Justiça fosse informado por envolver o atual chefe do Executivo. O ex-presidente teria compartilhado no WhatsApp, há pelo menos seis meses, uma imagem que vincula o petista ao regime de Bashar al-Assad, associado a execuções de pessoas LGBTQIA+.

A denúncia começou na Procuradoria da República em São Paulo, que judicializou o caso. Em seguida, a competência foi transferida para a Justiça Estadual de São Paulo, na Vara Criminal de Taboão da Serra, que remeteu o processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Com isso, o Ministério Público do DF recebeu os autos, determinou que o Ministério da Justiça fosse informado -por envolver o atual presidente- e requisitou à Polícia Civil do DF a abertura de inquérito para apuração do crime contra a honra e possíveis delitos conexos.