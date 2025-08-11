Assine UOL
Política

Câmara amplia a 45 dias prazo para corregedor analisar denúncias por motim

Fabíola Perez
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Deputados bolsonaristas ocupam mesa diretora da Câmara
Deputados bolsonaristas ocupam mesa diretora da Câmara Imagem: Gabriela Biló/Folhapress

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados alterou o prazo para analisar a denúncia contra os 14 parlamentares que ocuparam o plenário da Casa na quarta-feira de 48 horas para 45 dias.

O que aconteceu

Corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel (PSD-BA) disse que irá notificar os deputados. A partir da notificação, os deputados que fizeram um motim no plenário terão cinco dias para apresentar as defesas. Com isso, a Mesa Diretora —formada pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e mais seis deputados— terá 45 dias para analisar as denúncias.

Prazo anterior era muito apertado, diz deputado. Segundo Coronel, a Mesa Diretora fez uma pré-análise e decidiu que 48 horas seria um prazo apertado. "Precisamos de um conforto maior para analisar. Com isso, você abre para o contraditório", afirmou.

Coronel disse ter recebido hoje as denúncias contra os 14 parlamentares. Segundo ele, o material passa por uma análise técnica. "Vou abrir prazo, notificar os 14 deputados e eles terão cinco dias para apresentar as defesas. Depois, teremos 45 dias para analise final, após a apresentação da defesa", disse ele ao UOL.

Ninguém pode pré-julgar sem dar o direito ao contraditório, disse corregedor. Coronel explica que os deputados bolsonaristas que organizaram o motim podem ser advertidos, suspensos e até cassados —nesse caso, quem tomaria a decisão pela cassação seria o Conselho de Ética.

Cabe à Mesa Diretora advertir e suspender. Nos dois casos, os deputados que sofrerem essas penalidades chegam ao Conselho de Ética advertidos e suspensos, de forma imediata. "Se for o caso, ele já responde ao processo no Conselho de Ética suspenso", diz ele.

Coronel garantiu que seguirá o regimento da Câmara e que fará uma análise "equilibrada". "Farei uma análise imparcial, dando o direito ao contrário e cumprimento o regimento da Câmara", disse. "Não vou politizar essa decisão. Estamos recebendo as representações e vamos analisar cada uma delas."

Conselho de Ética também vai analisar denúncias contra deputados. Presidido pelo deputado Fábio Schiochet (União-SC), o órgão tem quatro parlamentares do PL e dois do PP em sua composição. "Difícil saber se vai haver algum tipo de corporativismo, se ele Fábio [Schiochet] cumprir o regimento, eles vão ter que fazer a análise deles. Não tem porque politizar essa decisão."

