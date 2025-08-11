Deputado do PT pede prisão preventiva de Hytalo Santos: 'Expõe crianças'

No pedido, Reimont requereu a abertura urgente de investigação para apurar as condutas de Hytalo, com ênfase na possível exploração de imagens de menores. O documento inclui ainda avaliação de prisão preventiva, caso seja comprovado risco continuado às vítimas, além da investigação de outros influenciadores que possam cometer crimes semelhantes.

Nós precisamos apresentar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os projetos de leis, e essa semana o deputado Hugo Motta promete fazer esse movimento, mas nós também precisamos compreender aquilo que o ditado indiano diz, para educar uma criança, nós precisamos de uma aldeia inteira.

Portanto, o pedido de investigação é para que, se houver crime continuado, se houver continuidade desse crime, inclusive não apenas com o Hytalo no caso aqui a gente está falando do Hytalo Santos mas também de fazer uma investigação sobre outros influenciadores que estão na mesma linha.

Reimont, deputado federal

Projeto de lei prevê impedir a monetização de conteúdos com crianças

Um projeto de lei será apresentado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) para impedir a monetização de conteúdos com a presença de crianças e adolescentes nas redes sociais, após vídeo publicado no YouTube pelo influenciador Felca acusar adultização e pornografia infantil na internet. A parlamentar falou sobre o PL em entrevista ao UOL News.

A parlamentar, que também colhe assinaturas para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre o tema, se disse muito feliz com a visibilidade que a pauta ganhou nos últimos dias.