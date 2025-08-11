Filho de Barroso desiste de voltar aos EUA após sanção de Trump

Segundo pessoas próximas ao ministro, foi o próprio Barroso quem teria orientado o filho a não tentar retornar. Ele estaria com receio de as sanções afetarem seus familiares. Ainda não está claro se o cancelamento do visto teria afetado diretamente Bernardo Barroso, mas, segundo o UOL apurou, a decisão foi tomada por precaução.

Executivo deve viajar para o Brasil. Em seu LinkedIn, consultado na tarde de hoje, Bernardo Barroso ainda se identifica como "diretor associado" do banco, atuando presencialmente em Miami. Antes de ocupar o posto, ele trabalhava no escritório do banco em Nova York e fez carreira nos EUA.

A situação deixou o ministro abalado. O UOL ouviu de interlocutores, sob a condição de anonimato, que o ministro ficou abalado com a situação e a possibilidade de afetar sua família.

BTG não comentou o caso. A reportagem questionou a assessoria do BTG sobre a situação. Até o momento, o banco não respondeu sobre como fica a situação de Bernardo Barroso. O espaço está aberto a manifestações.

Punição sem precedentes contra o Judiciário

Em julho deste ano, o governo Trump revogou vistos de sete ministros do STF, incluindo o de Barroso. Punição atinge também os familiares. Só não foram punidos os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.