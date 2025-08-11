Jornal: Bolsonaro queria seguir após derrota, disse assessor de Braga Netto

O assessor reprovou a tese de que haveria um "golpe dentro do golpe" planejado por militares para afastar Bolsonaro. Peregrino afirma que essa tese é "oportunismo" e "mostra que tudo será feito para livrar a cabeça do B [Bolsonaro]", segundo o jornal.

Ele também apontou "falta de gratidão" do ex-presidente. "Deixar colocarem a culpa nos militares que circundavam o poder no Planalto é uma falta total de gratidão do B [Bolsonaro] àqueles poucos, civis e militares, que não traíram ou abandonaram o Pres. B [Bolsonaro] após os resultados do 2º turno das eleições", escreveu. As anotações foram feitas em novembro de 2024, quando investigações revelaram um suposto planejamento de militares para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O coronel reconheceu que militares "erraram" ao não desmontar acampamentos e não convencer Bolsonaro a desistir das ações. Em mensagens no WhatsApp, disse também que o ex-presidente parecia "forçar" uma ordem de prisão para reforçar a narrativa de perseguição política. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por descumprir medidas cautelares. O ex-presidente é réu no STF por tentativa de golpe, dentre outros crimes.

A defesa de Peregrino afirmou ao jornal que as anotações foram elaboradas "com base na liberdade de expressão". Em nota, o advogado Luís Henrique Prata criticou o vazamento das mensagens e o uso do assunto "fora de contexto mais amplo". Segundo ele, o principal ponto da linha de defesa de Peregrino era a "lealdade dos militares na busca de soluções constitucionais naquele período e ao longo de todo governo" Bolsonaro. As defesas de Bolsonaro e Braga Netto não se manifestaram.