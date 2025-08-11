Emenda de deputada do RS paga militantes de esquerda como motoristas

A seleção dos motoristas foi feita por meio de um chamamento público que exigia, entre outros critérios, documentos que comprovassem experiência profissional na função.



Entre os contratados, está a ex-presidente da própria Umespa, a estudante universitária Vitória da Silva Cabreira, 25. Ela foi suplente de Daiana Santos durante seu mandato como vereadora em Porto Alegre e chegou a assumir temporariamente o cargo em 2021. Atualmente, é coordenadora estadual do movimento JPL (Juventude Pátria Livre), ligado ao PCdoB.

Tanto a deputada como a Umespa e os contratados negam qualquer interferência política na seleção e afirmam que os serviços estão sendo prestados regularmente.

Daiana Santos afirmou à reportagem que "apenas indicou a destinação da emenda, cabendo à entidade a execução integral do projeto, com autonomia administrativa e financeira, sob supervisão e fiscalização dos órgãos competentes". "O gabinete não tem qualquer ingerência na gestão dos recursos, tampouco na contratação de pessoal", disse.

Marcos Khaue Ferreira de Queiroz, coordenador-geral do projeto e ex-presidente da Umes-SP (União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo), afirmou que "os prestadores de serviço atuam como pessoas jurídicas, conforme exigência da normatização da emenda". Segundo ele, "os valores repassados seguem parâmetros de mercado, considerando o perfil técnico dos profissionais e a natureza das atividades envolvidas".

A atual presidente da Umespa, Gabryelle Rocha da Silva, disse que "todas as contratações realizadas no âmbito do projeto seguem estritamente a legislação vigente, com critérios técnicos e jurídicos plenamente atendidos".