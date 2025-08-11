Moraes será homenageado no TCE-SP; Tarcísio e Nunes não devem participar

A ausência de Tarcísio ocorre no momento de maior tensão entre o bolsonarismo e Moraes. O ministro determinou na semana passada a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). O governador não costuma criticar o STF nem o ministro diretamente, mas em publicação defendendo o ex-presidente, chamou a decisão de Moraes de "absurda".

Tarcísio cobrou iniciativas das instituições para "desescalar a crise". "Vale a pena acabar com a democracia sob o pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais?", questionou em publicação nas redes sociais.

Em publicação do evento, bolsonaristas defenderam impeachment do ministro e criticaram TCE. "Inacreditável", disse um seguidor. "Cancela o palestrante se não o evento será um fiasco", comentou outro.

O presidente do TCE afirmou que convite a Moraes foi feito há mais de três meses. Antonio Roque Citadini disse ao UOL que não se trata de um "ato político" e que o ministro tem estado presente em diversos eventos organizados pelo Tribunal de Contas. Citadini admite, entretanto, que a participação dele "ganha uma nova conotação" neste momento.

Sobre a ausência de Tarcísio, o órgão diz que não houve confirmação, mas que todas as autoridades do estado foram convidadas. "Esperamos que tudo ocorra bem, apesar do cenário atual", afirmou Citadini. O presidente diz não esperar protestos ou qualquer manifestação negativa.

Antes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes tornou-se alvo dos EUA no âmbito da Lei Magnitsky. A sanção financeira ocorreu na esteira da campanha encabeçada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o governo de Donald Trump. O objetivo é pressionar o STF no julgamento da trama golpista contra seu pai.