Landim: Governo Lula joga tarifaço no colo de Eduardo ao defender Moraes

De novo, o governo precisa tirar o tarifaço do colo do STF e jogá-lo no de Eduardo Bolsonaro. Afinal, foi ele, com toda essa gestão junto ao governo Trump pelo menos deu uma desculpa para que o presidente dos EUA sancionasse o Brasil com tarifas mais altas do que o restante do mundo.

Há uma disputa política aí de quem fica com a responsabilidade do tarifaço entre a direita e o governo. Raquel Landim, colunista do UOL

Raquel destacou que alguns membros da oposição veem Moraes acuado após determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e tentam aproveitar esse momento.

Moraes fez um apanhado teórico sobre a Constituição de 1988 e a separação dos poderes para dar um recado: a independência e a autonomia do Judiciário são o que garantem ao país ficar livre do golpismo. Precisamos entender essa fala teórica de Moraes dentro do contexto no qual ele está inserido.

Moraes está passando por um momento no qual está muito acuado. Quando mandou Bolsonaro para a prisão domiciliar em uma decisão questionada, ele deu muita força para a oposição no Congresso. Tanto que eles paralisaram a Casa por dias e encaminharam projetos importantes e preocupantes, como o fim do foro privilegiado e a anistia.