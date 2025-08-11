Nikolas pede autorização para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu hoje autorização ao ministro Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Nikolas quer visitar Bolsonaro amanhã ou quarta. Ele pediu que Moraes indique as condições para a visita, "a fim de que não se tenha quaisquer dúvidas ou imprecisões" sobre o encontro.

Bolsonaro pode receber visitas de advogados e familiares. Já outros visitantes devem pedir autorização ao STF. Quem for à casa do ex-presidente está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações.