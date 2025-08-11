Pacote da impunidade quer fim do foro e blindar Congresso de investigações

1) Deputados só serão investigados se, mediante maioria em votação, a Câmara aceitar. Mesma coisa no Senado.

2) A polícia só poderá realizar operações nas dependências do Congresso com aval da Câmara e/ou do Senado.

3) Ficará proibida a prisão de deputados e senadores, exceto flagrante de crime inafiançável.

4) O STF deixará de cuidar dos inquéritos contra parlamentares.

Deputada que sempre defendeu fim do foro vê ameaça. Adriana Ventura (Novo-SP) afirma que o STF extrapola suas atribuições. Mas ela teme que exageros nas decisões dos ministros sejam usados por parlamentares para se blindarem do alcance da polícia.