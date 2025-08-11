Projeto de lei prevê impedir a monetização de conteúdos com crianças

Mas, na verdade, esse assunto não está chegando em todo mundo porque ele bate de frente com o interesse de muita gente. Quando eu falo de regulação de plataformas, quando eu falo de proteção de crianças, tem gente que vai perder dinheiro com isso, tem gente que vai perder lucro, e é por isso que a gente não estava conseguindo avançar.

Não sei se a gente vai conseguir ter a CPI pela qual eu estou lutando agora, não sei se a gente vai conseguir ter um debate mais honesto sobre regulação de redes sociais, mas o que eu espero é uma coisa simples. E é isso que está no projeto que estou apresentando nesse instante, que a gente acabe com essa história de monetização de vídeo envolvendo criança.

Tabata Amaral, deputada federal

Deputado do PT pede prisão preventiva de Hytalo Santos: 'Expõe crianças'

O deputado federal Reimont (PT-RJ) protocolou pedido de investigação criminal contra o influenciador digital Hytalo Santos, além de avaliação de uma possível prisão preventiva. O parlamentar destacou a exposição das crianças nos conteúdos nas redes sociais, em entrevista concedida ao UOL News.

Quem ocupa um espaço no Parlamento brasileiro perdeu o direito de ser omisso. Nós perdemos o direito de omissão, o direito de ficar calado. Nós não podemos nos calar. Quando a gente apresentou o pedido à PGR, é porque a gente entendeu que colocou luz, o Felca colocou luz sobre isso, mas esse é um tema que a gente já vem discutindo há muito tempo.