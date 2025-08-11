Caiado volta a defender anistia para Bolsonaro e todos os envolvidos no 8/1

No primeiro turno, nós teremos três a quatro candidatos da centro-direita, que é o esperado. E, no segundo turno, teremos uma convergência para caminhar com aquele que realmente chegou ao segundo turno.

Não, [abriria mão da candidatura]. Já imaginou bem um candidato só contra o Lula no primeiro turno? É o sonho dele, é o presente que ele quer. Aí ele vai massacrar esse cara.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Caiado também minimizou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos e atribuiu a crise com os Estados Unidos ao governo Lula (PT). O filho do ex-presidente Bolsonaro é investigado por articular, desde março, pedidos de sanção contra autoridades brasileiras.

Imagina bem, Ronaldo Caiado presidente da República e um deputado sendo mais eficiente do que o presidente, do que o meu Itamaraty do que toda estrutura federal de um governo? Por favor, que balança é essa?

O que não se pode é imaginar que apenas ele [Eduardo Bolsonaro] provocou tudo isso. Você acha que todas ações para tentar cada vez mais penalizar as big techs, cada vez mais ações para dizer que quer a desdolarização do país, cada vez mais dizer que ele [Trump] é um imperialista, você acha que tudo é secundário e que o importante é um deputado federal que ficou lá criticando?