Após motim, Câmara muda datas para concursos e vestibulares

Provas deverão ser realizadas de domingo a sexta-feira, das 8h às 18h. Caso não seja possível, e a prova ocorra no sábado, a entidade organizadora deve permitir ao candidato a realização das provas após as 18h.

Projeto também trata do abono de faltas de alunos aos sábados por motivos religiosos. Segundo a proposta aprovada, o aluno poderá ser liberado se apresentar um atestado de que é integrante de uma entidade religiosa que impede a socialização da noite de sexta-feira até a noite de sábado. Poderá ter de cumprir tarefa alternativa para suprir a falta abonada.

Seis urgências aprovadas

Os deputados também aprovaram o regime de urgência para seis propostas. Dessa forma, poderão ser votados diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões especiais. Eis os projetos que tiveram o requerimento de urgência aprovado:

PL 41 de 2025, do Senado, que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil;

PL 1.707 de 2024, que permite às cooperativas, que exploram unidades de micro e minigeração distribuída de energia, se beneficiarem do Fundo de Garantia de Operações;

PL 1.856 de 2025, que dá o nome de "Papa Francisco" ao viaduto localizado no quilômetro 2,3 da BR-488, em Aparecida (SP);

PLP 92 de 2024, que prevê o pagamento de ISS (Imposto sobre Serviços) dos serviços de guincho, guindaste e içamento no local de execução da obra e não da sede da empresa;

PL 2.859 de 2023, que inclui estupro no Código Penal Militar e transfere o foro de julgamento, em casos cometidos por militares, para a Justiça comum;

MSC 914 de 2025, que estabelece acordo entre o Brasil e a ONU para realização da COP30 em Belém (PA).

Retorno pós-motim

Essa foi a primeira sessão plenária depois do motim dos deputados da oposição. Eles passaram mais de 30 horas na semana passada obstruindo as atividades legislativas.