Bolsonaro relata soluços e pede a Moraes para deixar domiciliar para exames

Mais quatro políticos também pediram autorização para visitar Bolsonaro. Eles se juntam ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) na espera pelas decisões do ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes. Quem for à casa do ex-presidente está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações. Saiba quem fez novas solicitações:

Rogério Marinho (PL-RN), senador;

Altineu Côrtes, (PL-RJ), deputado federal;

Ricardo de Mello Araújo (PL), vice-prefeito de São Paulo;

Tomé Abduch (Republicanos), deputado estadual de São Paulo.

Ontem, outros aliados solicitaram ao ministro visitas a Bolsonaro. Além de Nikolas, o líder do Novo na Câmara, Marcel Van Hattem (Novo-RS), protocolou uma solicitação. Também estão na lista de espera os deputados estaduais Márcio Gualberto (PL-RJ) e Bruno Engler (PL-MG), o vereador de Belo Horizonte Vile dos Santos (PL-MG) e o ex-deputado e presidente estadual do PL de Goiás, Fred Rodrigues.

O ex-presidente já recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira. Na semana passada, Moraes também autorizou as visitas da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e dos deputados federais Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Zucco (PL-RS).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A ordem de prisão foi emitida após o descumprimento de medidas cautelares. Para Moraes, o ex-presidente desrespeitou a proibição de usar redes sociais ao participar de manifestação por chamada de vídeo e produzir "conteúdo pré-fabricado" para aliados. O ex-presidente é réu no STF por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.