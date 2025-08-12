Kotscho: Congresso vira as costas para o Brasil e chega ao fundo do poço

A cada dia que passa, à medida em que se aproxima o julgamento dos golpistas do 8 de Janeiro, mais se apequena o Parlamento, o pior da nossa história. Quem vai mandar na Câmara agora? Arthur Lira (PP-AL), o padrinho de Motta que costura acordos em seu nome? Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o porta-voz de Malafaia? Marcel Van Hattem (Novo-RS), o que não queria sair da cadeira? Zé Trovão (PL-SC), o que tentou impedir a passagem do ex-presidente em exercício?

Até agora, a Câmara não tomou nenhuma providência contra a conspiração comandada por Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos para levar o pai de volta ao poder, agora com o ostensivo apoio do governo de Donald Trump, algo inédito na nossa história republicana.

O pior é que nós continuamos pagando os salários, as verbas de gabinete e todas as mordomias para Eduardo e toda essa turma, que resolveu partir para o auto-esculacho do Parlamento, um dos objetivos do "tudo ou nada" promovido no desespero dos bolsonaristas com medo da cadeia. Só querem criar caos e confusão para abalar as instituições.

Tudo vai sendo naturalizado no noticiário, como se fosse normal um deputado que fugiu do país para não ser preso articular ataques do governo americano ao Judiciário e à economia do país com o tarifaço de 50%, que praticamente inviabiliza as exportações brasileiras para os Estados Unidos.

Em 1964, o governo americano também agiu para derrubar um governo eleito no Brasil e colocar em seu lugar os militares amigos para servir aos seus interesses durante 20 anos de ditadura, mas daquela vez eles foram mais discretos. Levamos 30 anos para saber o que aconteceu, quando documentos secretos foram liberados pelos Estados Unidos.

Agora, não. Tudo é feito à luz do dia, diretamente do Salão Oval ou do Departamento de Estado, em declarações do presidente Trump à imprensa ou em notas oficiais do governo, ameaçando diariamente a nossa soberania como se o Brasil fosse o 51º estado americano e tivesse que cumprir as ordens do império.