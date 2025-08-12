Paraná Pesquisas: João Campos aparece bem à frente de Raquel Lyra em PE

Levantamento contratado pelo União Brasil e divulgado hoje pelo instituto Paraná Pesquisas mostra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), na liderança na pesquisa de intenção de votos para o governo de Pernambuco.

O que aconteceu

João Campos (PSB) lidera com 57% das intenções de voto no cenário principal estimulado, contra 24% da governadora Raquel Lyra (PSD). Gilson Machado (PL) aparece com 6% e Eduardo Moura (Novo) registra 3%. Brancos e nulos somam 6,2% e 3,6% não souberam responder.

Quando Gilson Machado deixa sua vaga no PL para Anderson Ferreira, os percentuais mudam pouco. João Campos vai a 56,5% e Raquel Lyra fica com 24,2%.