Lula diz que EUA têm 'um pouco de ciúmes' do Brasil por participar do Brics

Ele não respondeu se vai ligar ou se reunir com o americano. "Possivelmente a gente se encontre, possivelmente não. De qualquer forma, o meu discurso não está dependendo de eu conversar com ele, não".

Lula também disse que irá telefonar para líderes europeus na semana que vem. "Telefonarei para o presidente da França, o primeiro-ministro da Alemanha, da Inglaterra, o presidente da África do Sul", disse o presidente. "Semana que vem eu também ligarei para Ursula von der Leyen para negociar conosco no acordo com Mercosul. Eu não vou chamar ninguém num campo de golfe", disse, em referência ao presidente americano.

O presidente informou que vai assinar medida provisória amanhã para reduzir impactos do tarifaço. A MP cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras afetadas pela sobretaxa de 50%, segundo ele.

Lula disse que mandou uma carta a Trump nesta semana para que ele venha a COP30, em Belém. O presidente disse "não guardar mágoa" do republicano. "Ele não precisa gostar de mim, eu não preciso gostar dele. Ele só tem que gostar do Brasil e eu gostar do povo americano."

Eu vou repetir, o Brasil teve um déficit em 15 anos de 400 bilhões de dólares. Então, não era o Trump que deveria estar taxando o brasileiro, nós deveríamos estar taxando os americanos.