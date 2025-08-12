Lula diz que EUA têm 'um pouco de ciúmes' do Brasil por participar do Brics

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que os Estados Unidos têm "um pouco de ciúmes" da participação do Brasil no Brics.
O que aconteceu
Lula disse que o Brasil não impôs "nenhum empecilho" para as negociações com os EUA sobre o tarifaço. Ele também voltou a defender uma moeda em comum para os países do Brics como alternativa ao dólar. As declarações ocorreram em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa É da Coisa, da Rádio BandNews.
Apesar das críticas a Donald Trump, Lula afirmou estar disposto a negociar com o presidente dos EUA. Ele disse esperar que "algum dia" possa encontrar Trump e "conversar como dois seres humanos civilizados".
Ele não respondeu se vai ligar ou se reunir com o americano. "Possivelmente a gente se encontre, possivelmente não. De qualquer forma, o meu discurso não está dependendo de eu conversar com ele, não".
Lula também disse que irá telefonar para líderes europeus na semana que vem. "Telefonarei para o presidente da França, o primeiro-ministro da Alemanha, da Inglaterra, o presidente da África do Sul", disse o presidente. "Semana que vem eu também ligarei para Ursula von der Leyen para negociar conosco no acordo com Mercosul. Eu não vou chamar ninguém num campo de golfe", disse, em referência ao presidente americano.
O presidente informou que vai assinar medida provisória amanhã para reduzir impactos do tarifaço. A MP cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras afetadas pela sobretaxa de 50%, segundo ele.
Lula disse que mandou uma carta a Trump nesta semana para que ele venha a COP30, em Belém. O presidente disse "não guardar mágoa" do republicano. "Ele não precisa gostar de mim, eu não preciso gostar dele. Ele só tem que gostar do Brasil e eu gostar do povo americano."
Eu vou repetir, o Brasil teve um déficit em 15 anos de 400 bilhões de dólares. Então, não era o Trump que deveria estar taxando o brasileiro, nós deveríamos estar taxando os americanos.
Eu acho que os Estados Unidos têm um pouco ciúme da participação do Brasil no Brics. Porque da mesma forma que nós criamos o Brics, nós criamos o G20. É importante a gente não esquecer que o Brics foi criado, que o G20 foi criado por conta da crise causada pelos Estados Unidos com o subprime em 2008. Presidente Lula
