Lula precisa ligar para Trump e conversar sobre tarifaço, diz ex-embaixador

Segundo o ex-embaixador, o Brasil não pode deixar de manter o diálogo com os Estados Unidos e correr o risco de aumentar a crise com o governo americano.

A gente não pode cair na armadilha de escalar do nosso lado. Não interessa para o Brasil escalar do nosso lado. Então, a gente tem que continuar fazendo o que nós estamos fazendo: receber, recusar e, diplomaticamente, evitar do nosso lado a escalada. Se eles escalarem, é diferente. Vamos ver depois se houver outras outras etapas nessa escalada. Agora, o risco do Brasil é a gente não se comunicar e essa escalada sair do controle.

Por isso que eu insisto: nós estamos tratando com um presidente imprevisível e com um departamento de Estado que é totalmente da extrema direita. As pessoas que estão trabalhando lá são da extrema direita, são contra os governos de esquerda aqui da região. Já estão atuando com a Venezuela, com a Colômbia, com a Nicarágua, com todos os países, chegou a vez do Brasil.

Isso aí não é só contra o Brasil. É uma política articulada do departamento de Estado contra os governos de esquerda aqui na região. E o Brasil é muito maior que os outros países aqui de esquerda, Cuba, Venezuela.

Nós temos que ter a defesa dos nossos interesses e, para defender os interesses brasileiros, a gente tem que saber quais são. Na minha visão, o interesse brasileiro nessa disputa com os americanos é minimizar o custo das tarifas que foram colocadas sobre as empresas brasileiras. Esse que é o objetivo nacional.