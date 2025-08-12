Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames e pede atestado de comparecimento

Os advogados pediram a realização de exames de sangue e imagem. São eles: coletas de sangue e de urina, endoscopia digestiva alta em função de CID 10 K20, tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve, ecocardiograma transtorácico e ultrassonografia.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por determinação de Moraes. O ministro considerou que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares ao participar de manifestação por chamada de vídeo e produzir "conteúdo pré-fabricado" para incentivar ataques ao STF nas redes sociais. Ele está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa.

Ex-presidente teve problemas de saúde no início de julho. Na ocasião, ele passou por exames e cancelou todos os compromissos políticos devido a uma esofagite (inflamação no esôfago). Ele também teve um quadro de pneumonia em junho.

Autorização de visitas

Moraes também acatou o pedido da defesa para que Bolsonaro receba visitas de quatro aliados. O senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP) e o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), estão autorizados a ir a casa dele entre os dias 22 e 27 de agosto.

Bolsonaro pode receber visitas de advogados e familiares. Já os demais visitantes devem pedir autorização ao STF. Quem for à casa do ex-presidente está proibido de usar o celular, tirar fotos ou fazer gravações.