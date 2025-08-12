Moraes autoriza visita de líder do PL na Câmara a Daniel Silveira

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a visita do líder do PL na Câmara dos Deputados ao ex-deputado Daniel Silveira em um presídio no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A data da visita deve ser agendada com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Além de Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), os deputados Capitão Alden (PL-BA) e Gilberto Gomes (PL-PB) também estão autorizados.

Moraes determinou que a visita seja em "caráter estritamente pessoal e individual". Por isso, o ministro ressaltou que não é permitida a entrada de assessores, seguranças ou da imprensa. Os deputados também não podem usar celulares, equipamentos fotográficos, nem registrar em foto ou áudio o interior do presídio. Os parlamentares haviam pedido uma visita "institucional".