Moraes rejeita arquivar investigação contra diretor-geral da Abin

Defesa de Corrêa havia classificado o indiciamento como "ilegal", em manifestação enviada ao STF em julho. "Não só carece de fundamentação fática como também é permeado por uma pobreza jurídica espantosa."

Ex-diretor-adjunto da Abin, Alessandro Moretti, antigo número dois da agência, também foi indiciado pela Polícia Federal. Ele foi exonerado pelo presidente Lula em janeiro de 2024, em meio às investigações. Outros seis diretores também foram substituídos na ocasião.

Lula manteve o delegado Luiz Fernando Corrêa, nome de sua confiança, no comando do órgão. Os dois mantêm uma longa relação: Corrêa foi diretor-geral da Polícia Federal no segundo mandato do petista, entre 2007 e 2011.

Espionagem no governo Bolsonaro

A "Abin paralela" monitorava pessoas consideradas adversárias de Jair Bolsonaro. Segundo as investigações da PF, a estrutura de espionagem também atuava por interesses políticos e pessoais do ex-presidente e de seus filhos. As apurações mostram que a gestão usou o software "First Mile" para as ações ilegais.

Ministros do STF, políticos e jornalistas foram monitorados pela estrutura paralela. Na lista dos espionados estão nomes como Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, do Supremo, e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).