Motim bolsonarista adiou votação de projeto que defende crianças nas redes

O projeto cria diretrizes para proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Apresentado em 2022 pelo senador Alessandro Vieira (PSD-SE), o texto obriga as plataformas a reportar e remover conteúdos de exploração e abuso sexual infantil e exige que perfis de crianças estejam vinculados à conta de um responsável legal.

O pedido de urgência aceleraria a tramitação do projeto. Caso o requerimento seja aprovado, o texto não precisará passar por análise das comissões da Câmara e iria direto ao plenário.

Com a repercussão do vídeo de Felca, o presidente da Câmara prometeu pautar projetos para proteção de crianças. Em um post no último domingo, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que a denúncia do youtuber "chocou e mobilizou milhões de brasileiros" e anunciou que vai colocar os projetos em discussão nesta semana.

Motta ainda não especificou quais projetos vão entrar na pauta. Há várias propostas sobre o tema em tramitação no Congresso. Só ontem a Câmara recebeu pelo menos oito PLs que tratam da exploração de menores de idade na internet, impulsionados pela denúncia de Felca.

O PL 2628 é um dos mais avançados. O projeto já foi aprovado pelo Senado em dezembro de 2024. Se for aprovado pela Câmara sem alterações, ele segue para sanção do presidente Lula. "A expectativa é positiva. A gravidade da pauta garante apoios de todos os segmentos políticos", disse o senador Alessandro Vieira ao UOL.

O vídeo de Felca teve grande repercussão, atingindo mais de 28 milhões de visualizações em quatro dias. Ele expôs a produção de conteúdo do influenciador Hytalo Santos com adolescentes e cobrou as plataformas que permitem e monetizam os vídeos.