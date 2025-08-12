Motta usa 'adultização' para baixar temperatura na Câmara e evitar anistia

O assunto evitou avanços sobre o fim do foro privilegiado e a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que Motta chegou à reunião de líderes de hoje dizendo que a "adultização" seria prioridade na Casa e pediu o apoio de todos para o debate. Anistia não foi debatida na reunião de líderes.

PL pediu para pautar o fim do foro privilegiado, mas foi voto vencido. O tema não entrará na pauta da semana. Na reunião, o PSD ponderou que não tinha participado do acordo que previa a discussão do tema em troca do fim do motim no plenário e que é necessário ouvir as bancadas antes de incluir a proposta na ordem do dia. A sugestão foi acatada por todos as lideranças.

Líder do PSD defendeu arranjos com as lideranças. Antônio Brito (BA) argumentou que acordos precisam ser feitos no colégio de líderes, com a presença do presidente da Câmara. O suposto acordo para debater o fim do foro privilegiado e a anistia teria sido costurado pelo PP e pelo União Brasil com o PL.

Motta anunciou que a "adultização" seria pauta na Casa após o vídeo do influencer Felca. Em publicação no X, o presidente da Câmara disse que "há uma série de projetos importantes sobre o assunto" e que nesta semana iria "pautar e enfrentar essa discussão".

Políticos de direita e de esquerda afirmaram interesse no tema. A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) disse que contataria a direção da Polícia Federal para "reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados" pelo vídeo e que acionaria a Justiça, sem dar detalhes. Seu colega, Guilherme Boulos (PSOL-SP), apontou "conivência das big techs" no problema; e Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que "Felca mexeu no vespeiro".

Governo vai aproveitar discussão para pautar regulação das big techs

Executivo deve enviar projeto de regulamentação das redes sociais. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo Lula (PT) vai enviar uma lei para tratar do assunto "nos próximos dias".