Nunes cancela ida a evento farmacêutico por falta de luz no Anhembi

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), cancelou a participação que faria no Abrafarma Future Trends, evento de varejo farmacêutico, devido à interrupção do fornecimento de energia no Anhembi.

O que aconteceu

"O local ficou sem energia desde a meia-noite, e assim cancelei", disse o prefeito. Nunes enviou ao UOL um vídeo em que mostra o Anhembi às escuras, ao justificar a desistência de ir ao evento.

Nunes participaria da cerimônia de abertura do Abrafarma. O evento começa hoje e termina amanhã, no Distrito Anhembi.