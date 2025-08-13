Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

De início, porque da narrativa da própria denúncia se está diante de um ato preparatório. É o que se verifica quando a acusação fala em reunião para a exposição de um planejamento: "reúne a cúpula dessas Forças para expor planejamento", o que, segundo as palavras da própria acusação, se consubstanciam em um ato de planejamento.

Para além de estarmos diante, como visto, de mero ato preparatório e, portanto, impunível, evidente que o estudo, cogitação e o "brainstorm" de possíveis medidas legais, sob um viés analítico de sua viabilidade e submissão à lei, não pode ser tido como ato violento.

Em poucas palavras, ainda que se aceite presumir a existência de uma minuta de decreto em estudo, sem assinatura, sem apresentação, sem sequer a conclusão do texto, nem saímos do âmbito da mera preparação, nem temos efetivo emprego de ato violento conforme exigido pelos tipos penais.

Trechos das alegações finais da defesa de Jair Bolsonaro ao STF

Bolsonaro determinou a transição e "evitou o caos" após as eleições de 2022, segundo a defesa. "Não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país."

Defesa usou as críticas da PGR (Procuradoria-Geral da República) à delação de Cid para pedir anulação. Segundo a procuradoria, o comportamento de Cid como delator trouxe "prejuízos relevantes" ao interesse público. "A nulidade e imprestabilidade da delação premiada do corréu Mauro Cid, uma vez verificado o vício de vontade, bem como diante das 197 omissões, falhas, seleções ou ainda ambiguidades reconhecidas pela PGR, que impedem que suas declarações sejam confiáveis e usadas como provas", disseram os advogados.

Denúncia imputa cinco crimes a Bolsonaro

PGR pediu a condenação do ex-presidente por cinco crimes. A acusação pediu condenação a Bolsonaro por liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais o ex-presidente é acusado somam 46 anos de prisão.