Defesa de Braga Netto diz que delação de Cid é 'ilícita' e pede absolvição

Defesa também ataca as provas levantadas pela PF. O documento afirma que a PGR (Procuradoria-Geral da República) teria acusado o general de ter coordenado ataques de militares a generais do Alto Comando contrários a teses golpista com base em "prints adulterados e imprestáveis para finalidade probatória" de conversas de WhatsApp.

Diante disso, a defesa pede absolvição de Braga Netto por todos os crimes. Oliveira Lima ainda aponta vários episódios no andamento do processo, como a suposta falta de imparcialidade de Moraes, para pedir a nulidade do processo.

Por mais graves que sejam as acusações objeto desta ação penal, nada justifica uma condenação baseada em deturpações e ilações infundadas que levaram erroneamente à acusação de que o general Braga Netto estaria de alguma forma envolvido com qualquer pretensão antidemocrática.

Além da absoluta imprecisão de seu relato, Mauro Cid admitiu que 'a entrega não foi presenciada por mais ninguém e que não possui provas materiais do recebimento do dinheiro'. O general Braga Netto nunca entregou dinheiro para ninguém e condená-lo por isso, com base apenas na palavra confusa de um delator, é atentar contra o princípio fundamental da presunção de inocência.

Segundo o próprio relatório da PF, os integrantes do grupo 'Copa 2022a chegaram em Brasília somente depois do horário de encerramento da sessão do STF, sendo risível acreditar que planejavam atentar contra algum ministro com tamanho atraso. Também não é plausível conceber que portassem as armas citadas no 'Punhal Verde Amarelo' (lança rojão AT4, metralhadora M249 MAG, lança granada 40 mm etc.), uma vez que se deslocaram pelas ruas andando a pé e de táxi!