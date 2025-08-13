Após críticas de bolsonaristas, Senado aprova indicação de Lula para STM

Sites oficiais do governo e do STM citaram mestrado de Verônica quando Lula a indicou ao cargo. Verônica "realizou mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, com projeto de qualificação aprovado em 2018", diz nota publicada pelo Planalto. "Sua trajetória acadêmica inclui um mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo (USP), com projeto de qualificação aprovado em 2018", diz no site do STM.

Verônica respondeu que interrompeu o curso e que a informação consta em seu currículo. A advogada afirmou que consultou o professor que a orientava no mestrado para ver como poderia colocar essa informação no currículo, de mestrado "sem conclusão com a tese de defesa". "Foi orientação que eu colocasse dessa forma. Eu não tenho LinkedIn, não controlo o que está escrito lá. Eu não controlo o que se diz em sites, o que eu coloquei no meu currículo é a expressão da verdade", falou.

Verônica explicou que fez a qualificação quando estava em uma gravidez de risco e com o pai internado, com câncer. "Fiz a banca entre uma internação e outra", disse ela, que decidiu, então, interromper o curso. Qualificação faz parte do processo do mestrado, mas o título só é obtido com a entrega e aprovação da tese.

Advogada foi indicada por Lula em março deste ano. Verônica será a segunda mulher da história a integrar o posto mais alto da Justiça Militar —a primeira é Maria Elizabeth Rocha, empossada em 2007, indicada também por Lula.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu Verônica na CCJ e lembrou que títulos não são um critério para aprovação para o cargo. "Todos nós sabemos que os requisitos constitucionais para ocupar o cargo, para ser aprovado em sabatina, não requerem comprovação de títulos", falou. "Isso não é comum, estou aqui há quatro mandatos, nunca vi uma interpelação, sobretudo para uma mulher, da forma que infelizmente o senador Portinho a fez.".