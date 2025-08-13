Carla: Ministros do STF definem Fachin como 'sério, culto e prudente'

Fachin tomará posse em 29 de setembro e fica à frente do STF por dois anos. Ele assume o cargo um dia depois do fim do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso. Como presidente do STF, Edson Fachin também passa a chefiar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão fiscalizador do Poder Judiciário.

Carla Araújo destacou as diferentes posturas entre Fachin e Luís Roberto Barroso, com o novo presidente adotando sempre um toma mais reservado e formal.



O Fachin é mais reservado, é mais formal, é mais fechado. E aí o que se espera do Fachin é justamente, digamos, falar mais nos autos.

Tem uma expectativa, que aqui nos confirmou muito enquanto eu estava falando com os ministros hoje, mas que a gente já ouviu ali nos bastidores do Supremo, de que ele leve mais decisões ao plenário, de que ele haja de forma um pouco mais, digamos, falar nos autos mesmo.

Então a gente não espera da presidência do Fachin algo assim tão midiático. Óbvio que a gente pediu entrevista para ele e ele já avisou também que o perfil dele é exatamente esse.

Carla Araújo, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.