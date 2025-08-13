Zambelli segue presa após alegar mal-estar em nova audiência na Itália

Presa desde 29 de julho, Zambelli tenta deixar a prisão. A Justiça italian terá de decidir se a parlamentar brasileira responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar. A extradição de Zambelli pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A parlamentar chorava antes de entrar na sala. Ela vestia calça jeans e blusa cinza e estava visivelmente abatida, com os olhos cheios de lágrimas. O pai, João Hélio Salgado, 77 anos, conseguiu entrar na audiência (diferentemente da sessão anterior, no dia 1º de agosto, quando esperou do lado de fora).

Zambelli fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada é defendida por três advogados: os irmãos Sammarco, Pieremilio e Angelo Alessandro, e Giuseppe Bellomo.

Advogado do caso Pizzolato depositou documentação para se constituir como defesa do Brasil. O advogado Alessandro Gentiloni é conhecido na AGU (Advocacia-geral da União) por ter representado, junto de seu pai, Michele Gentiloni, o Brasil na extradição de Henrique Pizzolato.

Relembre o caso

Zambelli contratou um hacker para invadir os sistemas do CNJ. Ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.