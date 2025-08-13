Trama golpista: defesa de Bolsonaro entrega hoje alegações finais ao STF

Eles são réus por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A exceção é Ramagem, que conseguiu na Câmara a suspensão da ação pelos crimes que aconteceram em 8 de janeiro de 2023, quando ele já era deputado. Ele é réu por organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Contra Bolsonaro, pesa ainda a acusação de liderar a organização criminosa armada. Somadas, as penas máximas pelos crimes dos quais o ex-presidente é acusado somam 46 anos de prisão.

O que acontece depois?

O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, vai preparar seu relatório. Além do resumo do caso, o relatório trará o voto o ministro —pela absolvição ou condenação. Não há prazo para essa fase.

Depois, Moraes libera o processo para julgamento, que acontecerá na Primeira Turma. Além de Moraes, ela é composta por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, seu presidente, que é quem agenda a data.

Durante o julgamento, o relator lê o relatório, a PGR se manifesta e os advogados dos réus terão uma hora para fazer as defesas. Em seguida, o relator apresenta o voto e os demais ministros votam por ordem crescente de antiguidade no tribunal, com o presidente da turma por último. A decisão será a da maioria.