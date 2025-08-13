Nem burocratas estão imunes, diz Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções

O anúncio feito hoje pelo secretário de Estado Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana travestidos de programas governamentais reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. Eduardo Bolsonaro, em post no X

Um dos sancionados foi Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Ele é braço-direito do ministro Alexandre Padilha. Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas, também teve o visto revogado, segundo o governo americano. Atualmente ele é coordenador geral para a COP30 na OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica).

Mozart foi chefe de gabinete de Padilha, hoje ministro da Saúde, quando ele assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, em 2009. No ano seguinte, ele foi assessor-chefe da pasta. Também foi ministro da Saúde interino em 2012 e 2014.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou hoje que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro. Ele divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

A justificativa para a medida foi o programa Mais Médicos. Sem provas, os EUA dizem que ex-funcionários da Opas estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. O país também afirma que o programa, que contrata médicos cubanos para atuar no SUS, "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".