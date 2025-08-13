Assine UOL
Política

Nem burocratas estão imunes, diz Eduardo Bolsonaro sobre novas sanções

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro
Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro Imagem: Mario Agra - 26.mar.2024/Câmara dos Deputados

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou as novas sanções anunciadas hoje pelos Estados Unidos contra membros do governo brasileiro.

O que aconteceu

Governo americano anunciou a revogação de vistos de duas autoridades que atuaram no Ministério da Saúde. Em post no X, Eduardo disse que a medida é um "recado inequívoco" que ministros, "burocratas de escalões inferiores e familiares não estão imunes" às sanções.

Eduardo disse que seguirá com agendas em Washington amanhã. Ele se reuniu com autoridades americanas hoje, antes do anúncio de novas sanções.

O anúncio feito hoje pelo secretário de Estado Marco Rubio, de origem cubana, de sanções contra financiadores da ditadura comunista cubana travestidos de programas governamentais reforça o compromisso da administração Trump em conter e punir regimes autoritários, como os de Cuba e os que Moraes e Lula tentam transformar o Brasil, para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente. Eduardo Bolsonaro, em post no X

Um dos sancionados foi Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Ele é braço-direito do ministro Alexandre Padilha. Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Opas, também teve o visto revogado, segundo o governo americano. Atualmente ele é coordenador geral para a COP30 na OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica).

Mozart foi chefe de gabinete de Padilha, hoje ministro da Saúde, quando ele assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, em 2009. No ano seguinte, ele foi assessor-chefe da pasta. Também foi ministro da Saúde interino em 2012 e 2014.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou hoje que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro. Ele divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

A justificativa para a medida foi o programa Mais Médicos. Sem provas, os EUA dizem que ex-funcionários da Opas estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. O país também afirma que o programa, que contrata médicos cubanos para atuar no SUS, "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.