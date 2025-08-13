STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

O STF elegeu hoje, em votação simbólica, o ministro Edson Fachin como presidente da Corte, além do ministro Alexandre de Moraes como vice. Os dois assumem em setembro.
O que aconteceu
Fachin tomará posse em 29 de setembro e ficará à frente do STF por dois anos. Ele assume o cargo um dia depois do fim do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso. Como presidente do STF, Fachin também passa a chefiar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão fiscalizador do Poder Judiciário.
A tradição é que o presidente seja sempre o ministro com mais tempo de casa e que ainda não tenha assumido o cargo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia estão há mais tempo no STF, mas todos já presidiram a Corte. Já o vice é sempre o próximo na lista para a presidência. Pelo Regimento Interno, a eleição acontece por votação secreta e simbólica entre os ministros.
Fachin foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e está na Corte há dez anos. Em evento do CNJ ontem, o ministro criticou as "tentativas de erosão democrática" e "ataques à independência judicial", em meio ao atrito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, com ataques do presidente Donald Trump ao Judiciário brasileiro.
Fachin e Moraes já comandaram juntos o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles foram, respectivamente, presidente e vice do tribunal de fevereiro de 2022 a agosto de 2023.
"Nós continuaremos buscando fortalecer a colegialidade, a pluralidade, sempre abertos ao diálogo", disse Fachin. Ele agradeceu ao atual presidente, Barroso, pela condução dos trabalhos no Supremo e disse que a eleição é como uma corrida de revezamento. "O bastão agora chegou aqui, recebo com o sentido de missão e com a consciência de um dever a cumprir", declarou.
Moraes fez uma fala rápida e agradeceu aos colegas. "Quero agradecer a confiança, a solidariedade de todos os colegas e expressar, presidente, minha grande honra e minha grande alegria de novamente poder ser vice-presidente do ministro Edson Fachin, com quem já trabalhei no Tribunal Superior Eleitoral."
Veja os ministros com mais tempo na Corte:
- Gilmar Mendes, empossado em junho de 2002 (23 anos);
- Cármen Lúcia, empossada em junho de 2006 (19 anos);
- Dias Toffoli, empossado em outubro de 2009 (15 anos);
- Luiz Fux, empossado em março de 2011 (14 anos);
- Luís Roberto Barroso, empossado em junho de 2013 (12 anos);
- Edson Fachin, empossado em junho de 2015 (10 anos);
- Alexandre de Moraes, empossado em março de 2017 (8 anos);
- Nunes Marques, empossado em novembro de 2020 (4 anos);
- André Mendonça, empossado em dezembro de 2021 (3 anos);
- Cristiano Zanin, empossado em agosto de 2023 (2 anos) e
- Flávio Dino, empossado em fevereiro de 2024 (1 ano).
