STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

O STF elegeu hoje, em votação simbólica, o ministro Edson Fachin como presidente da Corte, além do ministro Alexandre de Moraes como vice. Os dois assumem em setembro.

O que aconteceu

Fachin tomará posse em 29 de setembro e ficará à frente do STF por dois anos. Ele assume o cargo um dia depois do fim do mandato do atual presidente, Luís Roberto Barroso. Como presidente do STF, Fachin também passa a chefiar o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), órgão fiscalizador do Poder Judiciário.

A tradição é que o presidente seja sempre o ministro com mais tempo de casa e que ainda não tenha assumido o cargo. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia estão há mais tempo no STF, mas todos já presidiram a Corte. Já o vice é sempre o próximo na lista para a presidência. Pelo Regimento Interno, a eleição acontece por votação secreta e simbólica entre os ministros.