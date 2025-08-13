Ex-ministro diz que atuou para Bolsonaro não assinar 'doideira' de radicais

Ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro (PL), o general Paulo Sérgio Nogueira afirmou hoje que atuou para o ex-presidente não assinar "doideira" de radicais, em suas alegações finais enviada ao STF (Supremo Tribunal Federal) na ação que apura a tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Defesa do general afirma que ele "temia uma fissura" nas Forças Armadas com uma possível medida de exceção. "No dia 07/12/2022 foi realizada uma reunião no Palácio da Alvorada em que foram apresentados considerandos de uma possível medida de exceção. O General Paulo Sérgio saiu dessa reunião preocupadíssimo."

Para impedir que Bolsonaro seguisse com a ideia, ele afirma que convocou uma reunião com comandantes militares uma semana depois. "Temendo que grupos radicais levassem o Presidente a assinar uma 'doideira', [Nogueira] convocou uma reunião no dia 14/12/2022 com os Comandantes Militares."