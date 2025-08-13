Evento do BTG com governadores de direita tem ataques a Lula e aplausos

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) destacou a privatização da Sabesp e mudanças em benefícios tributários no estado. Reiterou a defesa de cortes e concessões e afirmou que o país "não aguenta mais Lula", sendo aplaudido pela plateia.

O governador de São Paulo disse que o país perde oportunidades estratégicas por "discutir picuinhas" e defendeu reformas estruturais para conter despesas e atrair investimentos. O tom reforçou acenos eleitorais e alinhou o discurso ao campo oposicionista para 2026.

O mundo tá de porta aberta pro Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), adotou o discurso mais duro contra Lula. Afirmou que o petista faz uma "política irresponsável" e divide a população, além de ironizar Lula, dizendo que "o Brasil é enorme, mas tem um anão na Presidência". Caiado relacionou dificuldades fiscais dos estados a conflitos diplomáticos do governo federal, como as tarifas de 50% aos produtos brasileiros aplicados pelo governo de Donald Trump.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi o mais moderado no tom, mas não poupou críticas indiretas a Lula. Apresentou o Rio Grande do Sul como exemplo de que "ajuste fiscal não é inimigo do social" e citou reformas como a extinção do quinquênio e a equiparação das regras previdenciárias de militares e civis. Reforçou programas sociais do estado, como incentivos à permanência de jovens na escola, para contrapor o discurso de que cortes orçamentários prejudicam a área social.

O governador gaúcho também afirmou que o país precisa "virar a página" e adotar uma nova geração de lideranças, com reformas estruturais e estabilidade institucional para atrair investimentos. Defendeu mudanças nas regras do Supremo e no modelo das emendas parlamentares, além de ajustes permanentes na Previdência, para evitar que governos consumam capital político com reformas repetitivas.