Heleno diz que foi 'mal interpretado' em fala sobre virar a mesa na eleição

"O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições..." - Não foi usada a palavra golpe, ele não disse o que deveria ser feito e não apresentou nenhum documento ou planejamento sobre, supostamente, como deveria ser feito, pois não havia nada conclusivo sobre este assunto. Sendo que não há o que se fazer após as eleições, pois as pesquisas já apontavam para um resultado apertado, seja para qual lado fosse.



"Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições..." - Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições ..." - Não afirmou, em nenhum momento, que deveria dar golpe de estado ou algo similar. Sua fala foi em sentido figurado e mal interpretada. Em discussões políticas, muitas vezes os ânimos acabam exaltados e palavras são ditas no calor do momento, mas em nenhum momento foi empreendido algo no sentido de alguma ação não republicana. Alegações finais da defesa de Augusto Heleno apresentadas nesta noite ao STF

Para advogado, não há nenhuma prova de que foram adotadas medidas concretas após essa reunião. Ele afirma ainda que Heleno não participou de nenhum encontro onde foram discutidas teses golpistas, que agiu estritamente dentro das obrigações legais de seus cargo de ministro de GSI e que se afastou de Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022.

Defesa ainda afirma que anotações encontradas com Heleno eram manuscritos pessoais que nunca foram compartilhados com ninguém. Para defesa, caderneta continha apenas a visão do militar sobre o "conturbado cenário político". Documento de 101 páginas apreendido pela PF continha "diretrizes estratégicas" sobre ataques a urnas eletrônicas e indicações de espionagem de petistas.

Prazo para alegações finais termina hoje. Estes são os últimos argumentos apresentados pelas defesas dos réus e vão por escrito ao Supremo. Essa é a última fase do processo antes de começar o julgamento da ação penal por tentativa de golpe de Estado.

A alcunha "Caderneta Golpista" revela má-fé da PF e de parte da mídia, com o objetivo de comprometer a imagem do réu ao fazerem ilações caluniosas e fora de contexto, vinculando esse documento a uma espécie de atos preparatórios para uma futura ruptura institucional, como se fosse proibido pensar e escrever, de forma privada, sobre qualquer tema da vida nacional