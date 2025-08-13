Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Eduardo se consolida como o primeiro patriota da história que se orgulha de piorar a pátria. Ele ainda não se deu conta, mas está conseguindo piorar a situação do seu pai. Antes dessa incursão por novas sanções, ele deu declarações de que é muito grande a gama de possibilidades que estão sobre a mesa de Trump.

Ele diz que Alexandre de Moraes já teria esgotado suas opções depois que decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Está enganado nessa avaliação. As opções do ministro não serão esgotadas senão depois que Bolsonaro for julgado no Supremo.

Nesse julgamento, não há dúvida de que o voto de Moraes será pela condenação. Tampouco há dúvida em relação à maioria dos votos dos ministros da Primeira Turma. Bolsonaro será condenado, então talvez aí sim estarão esgotadas as opções do ministro. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Eduardo está convencido de que as punições iniciais deram resultado, mesmo que tenham complicado a situação de seu pai, Jair.

Eduardo tem razão em uma coisa: ainda são grandes as possibilidades de Trump sancionar o Brasil e autoridades brasileiras. Está claro, pelas mensagens divulgadas pelo próprio Trump nas redes sociais e pelos seus auxiliares, que a Casa Branca se considera como uma espécie de tutora da democracia brasileira, acha que há uma ditadura por aqui, declara estar de olho e sinaliza impor novas sanções.