Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

Do UOL, em São Paulo
Cerimônia ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília
Cerimônia ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília Imagem: Carolina Gorini

O jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, recebeu hoje a Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, em Brasília.

O que aconteceu

A Ordem do Mérito é concedida anualmente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). A homenagem é destinada a pessoas e instituições que se destacaram na defesa dos direitos sociais ou nas suas áreas de atuação.

Sakamoto tem uma coluna no UOL, onde escreve sobre política, direitos humanos e outros temas. Ele também participa diariamente dos programas do Canal UOL, é doutor em ciência política, professor na PUC-SP, diretor da Repórter Brasil e comentarista do Jornal da Cultura.

Fico feliz pelo reconhecimento. São 26 anos reportando e investigando o trabalho escravo no Brasil e um pouco mais do que isso cobrindo violações aos direitos de trabalhadores. O país avançou, mas ainda falta muito para ver a Constituição sendo cumprida nesse sentido. Leonardo Sakamoto

A comenda é concedida desde a década de 1970. Outras 65 personalidades que contribuíram com a sociedade também foram homenageadas.

O presidente do TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, disse que a homenagem reconhece pessoas que, de alguma forma, contribuíram com a história da Justiça do Trabalho. "Enaltecemos hoje aqueles que tiveram uma importância, não só com o Direito do Trabalho, mas sobretudo com a Justiça do Trabalho e o direito social no Brasil".

