Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

O jornalista Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, recebeu hoje a Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho, em Brasília.

O que aconteceu

A Ordem do Mérito é concedida anualmente pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). A homenagem é destinada a pessoas e instituições que se destacaram na defesa dos direitos sociais ou nas suas áreas de atuação.

Sakamoto tem uma coluna no UOL, onde escreve sobre política, direitos humanos e outros temas. Ele também participa diariamente dos programas do Canal UOL, é doutor em ciência política, professor na PUC-SP, diretor da Repórter Brasil e comentarista do Jornal da Cultura.