Minuta achada com Torres não foi discutida com generais, diz defesa ao STF

Caso não seja aceita a anulação, advogados pedem que processo seja enviado à primeira instância ou ao plenário do STF. Eles pedem que o ex-ministro seja absolvido "por falta de provas".

Defesa rebate principais pontos da acusação. A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) aponta que Torres teria atuado como uma espécie de "assessor jurídico" que teria discutido a minuta golpista com Bolsonaro e os chefes militares. Em seu depoimento, porém, o brigadeiro Baptista Junior, ex-chefe da FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou não se lembrar dele nas reuniões.

Os advogados citam ainda registros de acesso ao Palácio do Alvorada. Na manifestação de 323 páginas, a defesa dele aponta que o controle de acesso do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não registrou a presença de Torres no Palácio nos mesmos dias que os comandantes das Forças foram visitar Bolsonaro.

Além disso, advogados citam acareação realizada entre Torres e o general Freire Gomes. O ex-comandante do Exército afirmou que nunca teria presenciado Torres discutindo propostas ilegais e que teria sido debatida somente a possibilidade de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

PF encontrou minuta golpista durante buscas na casa de Torres. A proposta previa a decretação de um Estado de Defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), medida inconstitucional segundo especialistas. A defesa aponta, porém, que interrogatórios de réus e depoimentos de testemunhas mostraram que documento não foi o mesmo que foi discutido nas reuniões da cúpula das Forças Armadas com Bolsonaro.

A defesa diz que governador sabia de viagem de férias. Ela juntou o depoimento de Ibaneis Rocha ao MPF (Ministério Público Federal), em que ele afirma que sabia da viagem de Torres aos EUA no começo de dezembro. Segundo o governador do DF, a viagem havia sido comunicada quando o ex-ministro foi convidado para ocupar a Secretaria de Segurança Pública do DF. "O governador, por sua vez, afirmou não haver problema algum, desde que 'as coisas ficassem alinhadas na Secretaria'. Essa conversa foi breve e objetiva, mas foi suficiente para que Ibaneis tivesse plena ciência do planejamento do réu", afirmam os advogados nas alegações finais.