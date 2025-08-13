Novas sanções dos EUA atingem braço direito de Padilha e coordenador da COP

O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e o coordenador-geral da COP30, Alberto Kleiman, foram atingidos pelas sanções dos Estados Unidos hoje.
O que aconteceu
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro. O governo norte-americano também aplicará as medidas a membros do Mais Médicos, iniciativa que leva profissionais a regiões carentes, e revogou os vistos de duas autoridades que atuaram na implementação do programa no Ministério da Saúde.
Além da revogação, os EUA ainda vão impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro. Em comunicado à imprensa, Rubio divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e seus familiares por "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos".
Sem provas, os EUA dizem que os ex-funcionários da OPAS estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. Os EUA ainda afirmam que o esquema "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".
OPAS foi usada por autoridades do programa como "intermediária da ditadura cubana" para implementar a iniciativa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, segundo os EUA. Eles acrescentam que as sanções dos EUA a Cuba foram dribladas e acusam o regime cubano de receber valores que deveriam ser pagos aos profissionais da saúde.
