Assine UOL
Política

Após sanções, Padilha compara Mais Médicos ao Pix: 'Não nos curvaremos'

Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Padilha leva Zé Gotinha em evento evangélico em SP
Padilha leva Zé Gotinha em evento evangélico em SP Imagem: Divulgação/Saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa Mais Médicos e respondeu à revogação dos vistos de "vários membros" do governo brasileiro, incluindo membros do ministério.

O que aconteceu

A justificativa do governo norte-americano no anúncio hoje é o Mais Médicos. Criado durante a gestão Dilma Rousseff (PT), na primeira gestão Padilha, a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

"Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência", publicou o ministro. As sanções atingiram Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

Padilha chamou as sanções de "ataques injustificáveis" e comparou o programa ao Pix. "O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", afirmou, em publicação nas redes.

O ministro garantiu que o programa seguirá. "Nesse governo atual, em 2 anos, dobramos a quantidade de médicos no Mais Médicos. Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde."

Hoje, o presidente Lula (PT) também criticou as revogações de visto. Sem citar diretamente as sanções contra o governo, ele afirmou que as ações do presidente norte-americano, Donald Trump, são "mau exemplo para a humanidade".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.