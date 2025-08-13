Após sanções, Padilha compara Mais Médicos ao Pix: 'Não nos curvaremos'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa Mais Médicos e respondeu à revogação dos vistos de "vários membros" do governo brasileiro, incluindo membros do ministério.

O que aconteceu

A justificativa do governo norte-americano no anúncio hoje é o Mais Médicos. Criado durante a gestão Dilma Rousseff (PT), na primeira gestão Padilha, a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

"Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência", publicou o ministro. As sanções atingiram Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).