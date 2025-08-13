Quem são os únicos 4 deputados suspensos pela Câmara no século

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu o afastamento de cinco deputados por até seis meses após parlamentares bolsonaristas ocuparem a Mesa Diretora do plenário e impedirem o início de uma sessão. No histórico da Corregedoria da Câmara, no entanto, a punição foi aplicada poucas vezes.

O que aconteceu

Apenas cinco representações acabaram em suspensão do mandato. Segundo os registros da Corregedoria da Câmara, desde 2001, foram registradas 234 representações contra deputados. Dessas, 199 foram arquivadas ou consideradas improcedentes; 27 resultaram em cassação e três levaram à censura verbal ou escrita.

Duas das suspensões foram contra o mesmo parlamentar: Daniel Silveira (PTB). Ele foi punido com afastamento de seis meses em 7 de julho de 2021 e, em outro processo, com dois meses em 29 de junho do mesmo ano. Outros três deputados também receberam a penalidade: André Janones (Avante), Gilvan da Federal (PL) e Carlos Alberto Leréia (PSDB).