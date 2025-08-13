Ronilso: Abandono de Zambelli diz muito sobre fidelidade dos bolsonaristas

Podemos pensar na história da Débora, a 'heroína' presa pura e simplesmente por fazer uma escritura com batom [na estátua da Justiça nos atos golpistas de 8/1]. Ela foi completamente largada por esse grupo. Não ouvimos o nome dela a não ser para trazê-la para criar um alarde em torno da 'ditadura' no Brasil. Ela se tornou uma personagem que já passou. Essa página já virou.

Zambelli continua nesse mesmo ritmo. Ela foi largada por esse grupo político. De vez em quando o nome dela volta quando o caso interessa, no sentido de mostrar um enfrentamento ao Congresso e em relação à pauta da anistia, mas o fato é que ela foi esquecida. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Ronilso frisou que abandonar antigos aliados é uma prática comum dos bolsonaristas.

Zambelli não tem mais nenhum interesse para esse grupo bolsonarista que a vê quase como um câncer que deve ser mantido à distância, entregue à própria sorte e sem relevância política para o seu próprio grupo. Isso diz mais sobre o grupo político dela do que propriamente a respeito da Carla Zambelli. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

