Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina

Verônica respondeu que interrompeu o curso e que isso consta no currículo dela. Ela disse que consultou o professor que a orientava no mestrado para ver como poderia colocar essa informação no currículo, de mestrado "sem conclusão com a tese de defesa". "Foi orientação que eu colocasse dessa forma. Eu não tenho LinkedIn, não controlo o que está escrito lá. Eu não controlo o que se diz em sites, o que eu coloquei no meu currículo é a expressão da verdade", falou.

Sites oficiais do governo e do STM citaram mestrado de Verônica quando Lula a indicou ao cargo. Verônica "realizou mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, com projeto de qualificação aprovado em 2018", diz nota publicada pelo Planalto. "Sua trajetória acadêmica inclui um mestrado em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo (USP), com projeto de qualificação aprovado em 2018", diz no site do STM.

Na sabatina, Verônica explicou por que interrompeu o mestrado. Ela contou que fez a qualificação quando estava em uma gravidez de risco e com o pai internado, com câncer. "Fiz a banca entre uma internação e outra", disse ela, que decidiu, então, interromper o curso. Qualificação faz parte do processo do mestrado, mas o título só é obtido com a entrega e aprovação da tese.

Advogada foi indicada pelo presidente em março deste ano. Ela precisa ser aprovada pelos senadores para assumir o cargo, em votação no plenário da Casa. Se conseguir o apoio de 41 dos 81 senadores, ela será a segunda mulher da história a integrar o posto mais alto da Justiça Militar —a primeira é Maria Elizabeth Rocha, empossada em 2007, indicada também por Lula.

Governistas defenderam advogada

A contestação de Portinho foi criticada por senadores governistas. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse que respeita os diferentes estilos, mas que teria feito o questionamento privadamente, não durante a sabatina. "Eu já fiz [esses questionamentos] a um candidato ao STJ e um ao STF, mas não faria em público, sobretudo para uma mulher", disse.