Vídeo de Felca une Câmara, mas reacende embate sobre regulação das redes

O vídeo de Felca foi defendido por parlamentares do PSOL ao PL. A gravação, que acumula mais de 33 milhões de visualizações no YouTube, alcançou grupos de todos os espectros políticos no WhatsApp, segundo monitoramento da consultoria Palver. Ao todo, foram 39% das menções em grupos alinhados à direita, 11% à esquerda e 50% sem alinhamento político. A denúncia de Felca também motivou a apresentação de uma série de projetos de lei na Câmara.

A união foi passageira e acabou após o governo anunciar que enviará um projeto de lei ao Congresso para regulamentar as redes. O texto da proposta será finalizado ainda hoje, disse o presidente Lula (PT) em entrevista ao programa É da Coisa, da rádio BandNews.

Segundo Lula, as empresas permitem que "pessoas irresponsáveis" cometam crimes nas redes. Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu que as big techs sejam responsabilizadas pelo conteúdo publicado. "Elas não querem ser fiscalizadas, porque, infelizmente, muitas ganham dinheiro patrocinando, estimulando e viabilizando crimes", disse.

A oposição entende a regulação das redes como uma forma de censura. No plenário, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou, sem citar nomes, que "vão aproveitar essa onda para impor ao Brasil uma regulamentação que vai silenciar muita gente". A ex-ministra disse que não irá permitir que "usem as crianças para regulamentar" a internet.

Regulação foi discutida no ano passado, mas enfrentou resistência. O PL 2630, que ficou conhecido como PL das fake news, foi enterrado na Casa em abril de 2024, mesmo após ter a urgência aprovada. Um grupo de trabalho foi anunciado à época, mas nunca foi realmente instalado.

O assunto perdeu força após o embate entre Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O dono do X (ex-Twitter) chegou a ser incluído como investigado em inquéritos da corte. Então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse, na época, que houve um "esforço gigantesco" para votar o projeto, mas que "nunca foi possível conseguir um consenso".