Vieira: Defendo impeachment de Moraes desde 2019, mas agora não é o momento

Então, acho que a gente tem que ter a compreensão do fato. A gente está às vésperas do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagina-se que ele será condenado, e aí se inaugura um novo momento de discussão dentro da Justiça através de recurso. Naturalmente, deve ter recurso para o plenário. E dentro do Congresso vai se tratar disso.

Mas o que não se pode aceitar é nem acobertamento de excessos e de abusos, muito menos uma rendição para uma extorsão, seja ela de atores externos ou internos. É um problema nacional.

Sou um crítico do funcionamento da cúpula do Judiciário há muito tempo. Aponto com muita clareza vários fatos concretos que exigem a apuração, até porque são pessoas, são seres humanos. Eles erram e acertam do mesmo jeito que a gente erra e acerta. Mas isso tem que ser feito com com sobriedade, com frieza. É questão de coerência.

Alessandro Vieira, senador (MDB-SE)

Multas são eficientes na regulamentação de big techs, diz Alessandro Vieira

Alessandro Vieira é autor de um dos Projetos de Lei que tentam regulamentar as big techs em meio à discussão sobre exploração infantil e adultização das crianças em redes sociais. Na avaliação dele, as empresas tentam fugir de suas responsabilidades.