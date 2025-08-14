Sidney da Ultrafarma foi próximo de Doria, mas desistiu de vida política

Com as desistências de Sidney, Marcos Belizário assumiu o cargo de vereador em 2014 e 2015. No primeiro ano, ocupou o mandato de 7 de maio a 6 de junho durante a licença de Roberto Tripoli (PV). No ano seguinte, ficou de 15 de março a 12 de junho devido à licença do então vereador e atual presidente da Câmara, Ricardo Teixeira (PV).

Durante a campanha, Sidney recebeu R$ 261,5 mil em doações. A maior parte (R$ 150 mil) veio da Predileta Rio de Janeiro Distribuidora de Medicamentos Ltda. Sidney foi o único candidato a receber dinheiro desta empresa. A base da Justiça Eleitoral não tem registros de outras doações feitas por ela. Os donos da Predileta fundaram a Cimed, farmacêutica que teve receita de R$ 3 bilhões em 2024.

Em 2012, empresário declarou R$ 567.500 em bens. Patrimônio incluía 90% das quotas da Quehops Saúde Televendas (R$ 22.500), um carro Audi no valor de (R$ 20.000) e um apartamento em Indianópolis, na zona sul da cidade, de R$ 525.000.

Entre políticos, havia expectativa de que Sidney fosse "estourar de voto" em 2012. "Para ser candidato, você precisa ter vínculo com uma comunidade ou ligação forte com um tema, como influencers. Ser só garoto-propaganda não dá voto", afirmou um nome experiente da política paulistana.

Mesmo sem cargo, empresário se manteve próximo da política. Em 2014, apoiou Sérgio Reis na campanha à Câmara dos Deputados pelo PRB. Uma nota divulgada no site do partido informa que o empresário autorizou que folhetos do cantor fossem distribuídos em lojas da Ultrafarma. Reis foi eleito. Procurado pela reportagem, ele não quis se manifestar.

Oliveira também manteve relação com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. Morto em 2022, o parlamentar chegou a atender aposentados regularmente numa loja da Ultrafarma no Jabaquara, em 2009. Ele citou a empresa em discurso na Câmara e foi alvo de elogios do empresário num jornal distribuído pela rede de farmácias.