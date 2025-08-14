Anistia não é 'nenhuma aberração', diz Gilberto Kassab sobre 8 de Janeiro

Gilberto Kassab, secretário de governo do Estado de São Paulo e presidente do PSD, afirmou que não considera "nenhuma aberração" a discussão sobre anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Kassab disse que "vale a pena examinar e debater anistia". "Quem prega pacificação e entra em debate sem estender a mão não está pregando pacificação", falou. "O Brasil precisa viver momentos de pacificação." As declarações foram dadas em entrevista à GloboNews na tarde de hoje.

Secretário defendeu que debate sobre o tema seja feito "com muita calma e muita isenção". Apesar de defender a discussão, afirmou que o PSD deve dar aos deputados "liberdade para votar".