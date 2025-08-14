Hugo Motta: 'Não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que não vê hoje ambiente na Casa para conceder anistia geral aos envolvidos no 8 de Janeiro. As declarações foram feitas em entrevista à Globo News.

O que aconteceu

"Eu não vejo, dentro da Casa, um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas", disse Motta. "Um projeto auxiliar começou a ser discutido ainda no semestre passado, que não seria uma anistia ampla, geral e irrestrita."

Ele afirmou que é mais provável uma revisão de penas consideradas altas para quem não teve papel central na trama, mas que isso não aconteceria imediatamente. "Ninguém quer fazer nada na calada da noite, de forma atropelada. O que aconteceu no 8 de Janeiro foi muito grave, e isso precisa ficar registrado para que, assim como aconteceu na última semana, no plenário da Casa, esses episódios não voltem a se repetir."