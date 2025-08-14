Golpe: defesas atacam Cid e usam 1.183 páginas para pedir absolvição ao STF

Torres criticou a falta de investigação sobre quem teria publicado a minuta golpista no Google. Na manifestação, a defesa afirma que não foram feitas todas as diligências para checar se a minuta golpista que foi encontrada em 2023 na casa de Torres já estava disponível em um endereço eletrônico na internet e, por isso, pedem anulação do caso.

Defesas pedem que, em caso de condenação, o crime de golpe de Estado seja descartado. Segundo os advogados de Braga Netto, Ramagem, Nogueira e Garnier, não seria possível aplicar dois tipos penais semelhantes para a ação, que são abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado, já que seriam crimes semelhantes.

As defesas pedem, de formas diferentes, mudanças no julgamento. O principal ponto dos advogados é a possibilidade de julgamento na Primeira Turma e que o processo seja levado ao Plenário. Contudo, apenas Braga Netto e Torres pediram formalmente para que a ação seja julgada no plenário.

Além de pedirem que a ação seja levada ao Plenário, Braga Netto e Torres pedem julgamento pela Justiça comum. "Portanto, requer-se seja reconhecida a nulidade pela incompetência desse STF, devendo ocorrer a remessa dos autos à Justiça comum", afirma a defesa de Braga Netto.

General Heleno pede que seja reconhecido o impedimento ou até mesmo a suspeição do ministro Alexandre de Moraes para o julgamento. A peça de defesa do general, no entanto, não constava no sistema do STF até o fim do prazo.

Sem pedir suspeição, a defesa de Braga Netto afirmou que Moraes "não é imparcial". "Sua suspeição decorre do fato de a denúncia apontá-lo como a pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador (que na prática aconteceu, conforme será demonstrado)."