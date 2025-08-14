Josias: Caso chocante em São Bernardo mostra dedo podre do eleitorado

Afastado da Prefeitura de São Bernardo por suspeita de envolvimento nessa roubalheira, esse Marcelo Lima foi vereador e deputado federal antes de virar prefeito. Ou os investigadores cometem uma grossa e gravíssima injustiça ou o eleitor vem pressionando a urna com dedo podre. E Lima não está só, porque a operação alcança dois vereadores da cidade.

É muito chocante que tudo tenha nascido no mês passado a partir de uma investida da PF que apreendeu R$ 14 milhões em grana viva na casa de um servidor. O celular dele se revelou um 'abre-te sésamo' que conduziu à caverna onde estavam escondidos o prefeito e esses personagens que gravitam na sua órbita.

Isso é muito grave. As prefeituras são destinatárias de verbas federais enviadas pelos parlamentares em Brasília. O que estão fazendo com a verba das emendas e com o dinheiro do contribuinte? Aqui, a suspeita é muito eloquente. Espera-se que essa investigação chegue até o final. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, os eleitores precisam se orientar melhor na hora de escolher em quem votar, sob risco de eleger candidatos mais interessados com seus próprios benefícios.

Quando o eleitor olha o que está acontecendo agora em São Bernardo e esses casos todos que estamos esmiuçando dia após dia precisa ter consciência de que não pode manter a cena do jeito que está. Teremos eleição no ano que vem. Não é possível que as pessoas frequentem as urnas com tanta displicência e elegendo tantos sujeitos suspeitos.